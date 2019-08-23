وصفتها لجين عمران بأنها “أصيلة مثل الذهب”.. من هي؟

نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه برفقة صديقتها مروى علي.

وأشادت لجين عمران بصديقتها قائلة: “هذي الإنسانة عشرة عمر ❤️🤗❤️ و أحلى الذكريات و السفرات معاها (نشمية و صاحبة فزعة و واجب) في حياتي ما قابلت مثلها.. صار لنا 19 سنة ما شاء الله نعرف بعض و عمرها ما تغيرت”.

واضافت لجين عمران: “أصيلة مثل الذهب و حقيقية في زمن يبتسمون و يضحكون بوجهك و يسمعونك أحلى الكلام و (إنتي إختي و حبيبتي) و في غيابك يطعنون بظهرك و يحكون عنك كذب و زيف”.

وتابعت “يدعون صداقتك و هم أسوء من الأعداء و أشد حقد.. الله يجيرنا و يجيركم منهم.. و يجمعكم بالناس الطيبة أصحاب القلوب النظيفة و الضمير الصاحي❤️🥰”.

كما نشرت لجين عمران صورة ظهرت فيها بإطلالة جديدة برفقة بعض الصديقات اثناء وجودها في العاصمة البريطانية لندن.

وخطفت لجين عمران الانظار بملابسها الصيفية إذ اختارت كنزة سوداء ضيقة مع سترة مزركشة باللونين الأصفر والأسود وسروال جينز ضيق يصل إلى ما دون الركبة.