تداولت حسابات تركية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمثل التركي مراد يلدريم برفقة زوجته المغربية إيمان الباني من حفل زفاف شقيقته.

وظهرا الثثائي مراد وإيمان في هذه المقاطع بشكل رومانسي أثناء رقصة جمعتهما على أنغام الموسيقى التركية.

كما ظهر مراد يلدريم، في مقطع اخر، وهو يرقص مع شقيقته ديلارا.

يذكر أن الثنائي مراد وايمان تزوجا في عام 2016 بقصة حب مفاجئة وسريعة، وقد عقدت مراسم الحفل على الطريقة المغربية التقليدية وكان هنالك زفاف أيضاً على الطريقة التركية.

وحول موضوع الإنجاب فقد واجهت إيمان العديد من المشاكل التي تسببت بإجهاض أطفالها لأكثر من مرة خلال السنوات الماضية والتي كان آخرها منذ أشهر قليلة.

إيمان الباني كانت ملكة جمال المغرب لسنة 2006، كما قدمت مجموعة من الأعمال التمثيلية منها مسلسل “نسيب الحاج عزوز”، وشاركت في فيلم “عمليات خاصة”، ولتنتقل بعد هذا إلى مجال الإعلانات والموضة في بريطانيا.