فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بمقطع فيديو متداول تظهر فيه “لي لي”، ابنة النجمين أحمد حلمي ومنى زكي، خاصة أن الجمهور لم يعتد على رؤيتها بشكل متكرر، وكانت نادراً ما تظهر عبر “السوشيال ميديا”.

حيث قدمت لي لي أحمد حلمي وصلة رقص علي أغنية أجنبية واستطاعت أن تلفت الأنظار لها من خلال إطلالتها وطريقتها التي أشاد بها الكثيرون من رواد مواقع التواصل. وأكد الجمهور من خلال التعليقات علي هذا المقطع أن “لي لي” أصبحت شابة في غاية الجمال، فيما اجتمعت أغلب التعليقات على أنها ورثت ملامح من والدتها ووالدها، وأنها خليط منهما، متفقين على فتنتها وتألقها.

في سياقٍ آخر، ظهر الفنان أحمد حلمي مؤخرًا في “برنامج صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس وتحدث عن الكثير من تفاصيل مشواره الفني وبدايته وتحدث عن المخرج شريف عرفة الذي وصفه بأنه صاحب فضل كبير عليه في خروج موهبته للنور وقال “تليفون جالي من مكتب الإنتاج للمشاركة في فيلم عبود على الحدود وهو أول فيلم في حياتي، ومكنتش مصدق بعد ما كنا بنروح الأفلام عشان المخرج شريف عرفة هشتغل معاه وقابلته قبل مشاركتي في فيلم عبود على الحدود وقال لي إن برنامج الأطفال الخاص بي جيد”.

وعلي الصعيد الفنى، كشف أحمد حلمي، خلال ذات اللقاء أنه يحضر فى هذه الفترة لفيلم جديد، كما يتم التجهيز لمسلسل لموسم رمضان 2021، ولكن ما زالت تلك المشاريع فى مرحلة التحضير، وذكر حلمى أنه يعتبر هذا العمل بمثابة أول مسلسل درامى من بطولته، إذ شارك من قبل فى مسلسل من بطولة كرم مطاوع ومن إخراج عادل صادق وهو الذى اكتشفه فى الدراما، حيث قال أحد الإفيهات أمامه فى مرة ليتفاجأ بعد فترة باتصال هاتفى من ابنته تطلبه لمقابلة والدها لعمل جديد، وكان مسلسل “ناس ولاد ناس”.