نشر النجم أحمد سعد فيديو من سعرة خاصة جمعته بنجوم هوليوود على هامش حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ظهر سعد في الفيديو وهو يغني “وسع وسع” مع النجوم العالميين هال بيري وأدريان برودي وباز فيجا.

أحمد سعد مع نجوم هوليوود

والجدير بالذكر، أن أحمد سعد شارك في حفل “After Party” بختام المهرجان، وكانت النجمة إليسا أيضًا من بين الحضور.

أحمد سعد في مهرجان البحر الأحمر

يذكر أن أحمد سعد شارك في الغناء حفل After Party ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وأيضا النجمة إليسا.

وشارك النجم أحمد سعد خلال الأيام الماضية في حفل “روائع السنباطي”، الذي أقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

وتألق أحمد سعد على المسرح بأغنية “لعبة الأيام” للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات الشاعر علي مهدي، وألحان رياض السنباطي.ولاقت الأغنية اندماجًا من أحمد سعد وتفاعلًا من قبل الحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهائه.

فيلم جديد يجمع الأخوين عمرو وأحمد سعد

من ناحية أخرى، أعلن النجم عمرو سعد عن تعاونه مع شقيقه أحمد سعد في فيلم سينمائي جديد بدأ التحضير له.

وخلال لقائه مع et بالعربي في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي قال عمرو سعد: “ناوي أعمل أنا وأحمد فيلم سينمائي، أحمد سعد هيتقدم كنجم سينمائي مش هيببقى بيغني”.

وتابع: “في كاست كبير جدا بيشارك في الفيلم، هنبدأ تصوير السنة دي على أنه يتجهز للسنة اللي بعدها”.

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