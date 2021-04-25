وقعت الفنانة المصرية ريم مصطفى، في فخ مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الثالثة عشر من برنامج “رامز عقله طار” المذاع على فضائية “MBC مصر”.

وكان لافتا تخلي رامز جلال عن مقدمته الساخرة المعتادة في برنامج “رامز عقله طار”، وقدم بدلا منها قصيدة غزل في مفاتن ضحية اليوم الفنانة ريم مصطفى، وظل طوال الوقت يسخر منها بعبارات تبدو أقرب للغزل في مفاتنها.

وقال رامز في مقدمته: النجمة اللي معانا النهاردة تُصنف من الحلويات، حتة مارون جلاسيه أو طبق جيلي بالفراولة، العين خضرا وقادرة والشعر دهبي بيزود في لهبي وتابع قائلا: في الجمال نادرة وفلتة، هي موزة مفيهاش ولا غلطة، لكن أحنا مبنتهزش لو انتي حلوة وجميلة الجميلات فأنا في الشر أسطورة وأنا هنا كلمتي مسموعة، معانا النهاردة ريم مصطفى.

وحاول رامز تدارك اعجابه الملحوظ بجمال ريم مصطفى وقال في المقدمة الثانية: يفيد بإيه الجمال من غير حلاوة روح، أوعي تتغري علينا العالم مليان حريم وتابع: جايبينك نعمل معاكي شوية أكشن، ونخليك تنسي أخلاق بنات مصر الجديدة نطلع من جواكي بنت بولاق.

وسقطت ريم من على لعبة “الثور” سريعا، ورفضت الصعود عليه مرة أخرى قائلة “صحتي على قدي”، وسخر منها رامز قائلًا: “واضح إن في طور سبب لها أزمة في حياتها.

كما سخر رامز من الخلخال الذي ترتديه ريم في قدميها، وقال: “لابسة خلخال يا غالية” كما سخر من حيويتها ورشاقتها أثناء المشاركة في الألعاب، قائلا: صحتك تهد جبال، متابعا: أيه الشعر الأصفر دا شاكيرا مصطفى داخله علينا.

وانسحبت ريم مصطفى من لعبة Paint Ball بعد أن أصابها رامز في عدة مناطق بالساقين، قائلة: لأ بتوجع جدا والله ما هكمل الحرب انتهت، وعلق رامز جلال قائلا: البندقية بترقص والرصاص فرحان.

ريم مصطفى ظلت تصرخ “جسمي كله بيترعش” وبمجرد الكشف عن وجه رامز جلال ظلت تقول: مقلب سخيف قوي، القفزة صعبة جدا، ولكنها تمالكت نفسها سريعا وغنت مع رامز جلال أغنية البرنامج: رامز جلال خلاها خل وجابنا هنا شعرنا يتبل.