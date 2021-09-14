أشعلت الفاشينيستا الكويتية فينيسيا والفنانة السورية المقيمة في الامارات مروة راتب مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة من التنمر والسخرية بينهما، فبعد رد الأخيرة عليها بكلمات صادمة، قامت الفاشنيستا الكويتية بنشر مقطع فيديو ساخر جديد.

وبدأت الأزمة بعد أن قامت فينيسيا بالسخرية من شكل خصر مروة راتب، وقامت بتقليدها باستخدام حشوات جانبية، وهو ما استفز الفنانة السورية لمقيمة في الإمارات.

ونشرت الفاشنيستا الكويتية، فينيسيا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تملأ جوانبها باستخدام الحشوات بشكل لافت، في محاولة منها لتقليد مروة راتب والتي تشتهر بشكل خصرها الغريب، ولكن الأمر أزعج الأخيرة بشدة، لتخرج في مقطع فيديو ردت فيه على الفاشنيستا الكويتية على طريقتها.

ونشرت مروة راتب مقطع فيديو ردت فيه على الفاشنيستا الكويتية فينيسيا غاضبة، حيث قالت الفاشنيستا السورية: “أنا ما راح أتنمر على شكلك الخارجي مع إنك أكتر إنسانة تعرفين إني لو هتكلم على الشكل الخارجي راح أكتب كتب.. شليتي الدنيا وقومتيها بعد ما واحدة قالتلك صديقتي العبدة، تعصبتي وقلتي اسمها سمراء مو عبدة”.

وأضافت مروة راتب: “لو هتكلم عن العيوب والشكل الخارجي عندك ما راح أخلص، أكتر إنسانة تتشكين وتتحسسين وتضايقين لما حد يقولك سمرا ومو سمرا، أو يقولولك صدرك مترهل أو كوعك أو صلعاء وما تقدري تعيشين بدون بواريك.. يعني أنتي أكتر حد بيعاني من التنمر والحين أنتي طالعة بتتنمري!”.

لم ينته الأمر برد مروة راتب على سخرية فينيسيا منها، وإنما فاجأت الأخيرة المتابعين بإصرارها على السخرية من مروة راتب، ونشرت مقطع فيديو سخرت فيه على طريقتها من مروة راتب، حيث تضمن المقطع ردود على تصريحات الاخيرة والتي طالبت فيها متابعيها بقول “ما شاء الله” عند رؤيتها لمنع إصابتها بالعين. وظهر شخص في الفيديو يعلق على تصريحات مروة راتب التي تقول فيها: “أنا إنسانة إذا شوفتوني قولوا ما شاء الله” حيث سخر منها قائلاً: “إحنا بالفعل إذا شوفناكي لازم نقول اسم الله ونذكره ونقول أعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق”.

وأعادت فينيسيا نشر مقطع الفيديو وعلقت عليه وكتبت: “مراتب انتظريني”.