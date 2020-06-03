تحدث الدكتور سعيد السقعان، مدير الشؤون الصحية بالإسماعيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي كاشفا عن وضعها على جهاز تنفسي بعد تدهور حالتها الصحية.

وكشف الدكتورسعيدالسقعان حدوث مضاعفات للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة تتطلب وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلى وهى المرحلة التي تسبق الجهاز التنفسى، معلقا: حالة الفنانة غير مستقرة.

وأضاف مدير الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” مع شريف عامر”، أن هناك فريقا طبيا متخصصا في الرعاية واستشاريين من القلب يناظرون الحالة، فضلا عن وجود لجنة علمية تمر على جميع مستشفيات العزل تفقدت جميع الحالات في المستشفى ومنها الفنانة رجاء الجداوي.

يذكر أن ابنة الجداوي الوحيدة، أميرة حسن مختار، كانت ذكرت مساء الاثنين أن والدتها تعاني من ارتفاع درجة حرارتها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى استمرار التأرجح في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض باستمرار.

وكانت الجداوي قد شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل “لعبة النسيان” الذي أذيع في رمضان الماضي، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس.