تصدّر اسم خبيرة التجميل السعودية وعد التركي، حديث المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دخل اسمها بين الوسوم الأعلى تداولًا في السعودية عبر موقع “تويتر”، وذلك بعد قيامها بنشر فيديو استعرضت فيه خطوات ميكب صور الاحوال الرسميه بعد قرار الأحوال المدنية بالسماح بوضع مكياج خفيف.

وفي التفاصيل فقد شرحت وعد التركي، خطوات ميك آب بطاقة الأحوال المدنية الجديدة، وهو الأمر الذي أثار ضجة بين المتابعين، حيث نشرت صورتها قبل المكياج وبعده ثم استعرضت الصورة في البطاقة لتظهر للجمهور في شكلها النهائي.

وتفاعل المتابعون مع تلك الصور التي انتشرت على نطاق واسع، وسط تعليقات ساخرة من شكل وعد التركي قبل المكياج وبعده، خاصة وأن الجمهور يتخذ من تلك الصور بشكل عام مادة للسخرية من المشاهير.

كما نشرت وعد التركي صور للنتيجة النهائية عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “خطوات ميكب صور الاحوال الرسميه سواء ملونه او ابيض واسود في سنابي الاان شرايكم بالنتيجه ”.