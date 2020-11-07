أثارت الفنانة وعد السعودية، موجة جدل واسعة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تؤدي رقصة داخل محل ملابس

. وارتدت وعد، ملابس تشبه ملابس الخروج للتنزه وظلت تتراقص على أنغام أغنيتها “أدلع عليك” التي أطلقتها مؤخرًا.

وقد تعرضت وعد لموجة انتقادات واسعة بسبب عدم إعجاب المتابعين بما فعلت فقد وصف رقصتها البعض رقصها بـ “رقصة القهوجيات” بينما وصفها آخرون بأنها مراهقة أربعينية.

وقال آخرون إن أغنية “أدلع عليك” فشلت وتقوم وعد بمحاولة الترويج لها كي تجلب لها جمهورًا أو نجاحًا رغم أن الأغنية أيضًا نوعها قديم. وجاء في تعليقات المتابعين: “دمها ثقيل”، و”رقص القهوجيات”، و”الحزام موضته راحت من 30 سنة”، و”لو بس افهم منين جايبين هالرقصة نسوان وزلم يرقصوها تفشل هههههعع”، و”الرقص واللبس برعاية 2001”. وعلقّ آخرون: “ياقدم رقصتهاااا”، و”ايش هالهبل”، و”مراهقة الأربعينيات مشكلة”، و”رقص الجدات في العرس”، و”مسويا اغنيه جديده شكلها تبغانا نحب الأغنيه غصب ماهي حلوة الأغنية نوعها كانو قديم”.

وبعد هذه الضجة، أطلت وعد في مقطع فيديو جديد بينما كانت تغني داخل السيارة وعلقت كاتبة: “جاور خفيفين الظل، الأشخاص الذين تستريح من جدية الحياة بالحديث معهم”.