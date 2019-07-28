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وعد تفاجئ جمهورها ب ” لوك جديد “

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نشرت الفنانة السعودية ” وعد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” مجموعة من الصور لها .

ظهرت في تلك الصور ب ” لوك ” جديد عليها منحها شكل مختلف تماما .

حيث أطلت وعد بقصة شعر ” رستا ” وصبغة شعر باللون الاصفر .. مرتدية ملابس كاجوال وموجدة بصالة جيم وهي تمارس التمارين الرياضية .

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واستعداد للسفر عملت شعري كذا لاسشوار ولا رطوبه تفضحنا قعدت ٣ساعات تعمله بس حبيته وش رايكم ‫#وعد⁩ ⁦#waed⁩ ⁧#السعوديه⁩ ⁦#waed⁩ ⁧#السعوديه⁩ ⁧#نجمه_الجمال_و_التسامح⁩ ⁧#سفيره_المسؤليه_الاجتماعية⁩ ⁧#قاعد_علي_قلبك‬ #RASTA

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وكتبت وعد معلقة على الصور : ” واستعداد للسفر عملت شعري كذا لاسشوار ولا رطوبة تفضحنا قعدت ٣ساعات تعمله بس حبيته وش رايكم ” .

وجاءت تعليقات المتابعين على الصور مختلفة فانقسمت ما بين معجبا باللوك الجديد وبين من اعترض عليه ورأى إنه لا يليق بها .

كما نشرت وعد أيضا مقطع فيديو وهي تغني باللوك الجديد وكتبت قائلة : ” لا تحاول تغيير أحد .. أبحث عن الأرواح التي تشبهك منذ البداية ” .

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‏لا تحاول تغيير أحد… أبحث عن الأرواح التي تشبهك منذ البدايه. ‫⁧⁩#وعد⁩ ⁦#waed⁩ ⁧#السعوديه⁩ ⁦#waed⁩ ⁧#السعوديه⁩ ⁧#نجمه_الجمال_و_التسامح⁩ ⁧#سفيره_المسؤليه_الاجتماعية⁩ ⁧#قاعد_علي_قلبك‬ #Rome

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