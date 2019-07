وعد تفاجئ جمهورها ب ” لوك جديد “

View this post on Instagram

واستعداد للسفر عملت شعري كذا لاسشوار ولا رطوبه تفضحنا قعدت ٣ساعات تعمله بس حبيته وش رايكم ‫#وعد⁩ ⁦#waed⁩ ⁧#السعوديه⁩ ⁦#waed⁩ ⁧#السعوديه⁩ ⁧#نجمه_الجمال_و_التسامح⁩ ⁧#سفيره_المسؤليه_الاجتماعية⁩ ⁧#قاعد_علي_قلبك‬ #RASTA