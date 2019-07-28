وعد تفاجئ جمهورها ب ” لوك جديد “

نشرت الفنانة السعودية ” وعد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” مجموعة من الصور لها .

ظهرت في تلك الصور ب ” لوك ” جديد عليها منحها شكل مختلف تماما .

حيث أطلت وعد بقصة شعر ” رستا ” وصبغة شعر باللون الاصفر .. مرتدية ملابس كاجوال وموجدة بصالة جيم وهي تمارس التمارين الرياضية .

وكتبت وعد معلقة على الصور : ” واستعداد للسفر عملت شعري كذا لاسشوار ولا رطوبة تفضحنا قعدت ٣ساعات تعمله بس حبيته وش رايكم ” .

وجاءت تعليقات المتابعين على الصور مختلفة فانقسمت ما بين معجبا باللوك الجديد وبين من اعترض عليه ورأى إنه لا يليق بها .

كما نشرت وعد أيضا مقطع فيديو وهي تغني باللوك الجديد وكتبت قائلة : ” لا تحاول تغيير أحد .. أبحث عن الأرواح التي تشبهك منذ البداية ” .