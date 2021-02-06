فاجأت الفنانة اللنبانية أميمة طالب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة عبر حسابها على تويتر أعلنت فيها عن خطوبتها في موعد محدد.

وقالت أميمة في تغريدتها: ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ستعقد خطوبتي في يوم 29 فبراير 2021 “.

وقد انهالت التغريدات والردود من قبل أصدقائها ومعجبيها متفاعلين مع تغريدتها حيث انطلت اللعبة على الكثيرين الذين كان منهم الاعلامية السعودية لجين عمران والفنانة السعودية وعد.

فقد كتبت لجين عمران “الله يتمم لك على خير و يسعدكم و يهنيكم حبيبتي” وبعد تنبيه لجين عمران على ان الامر مجرد لعبة عادت وكتبت “من الفرحة ما انتبهت للتاريخ”.

من الفرحه ما إنتبهت للتاريخ

https://t.co/KW7ImKOomn — لجين_عمران (@Lojain_omran) February 6, 2021

كما كتبت وعد مهنأة أميمة وقالت “حبيبتي يااجمل عروسه مبروك الله يباركلك ويوفقك” لترد عليها الاخيرة بإيموجي ضاحك.

أما على الصعدي الفني، فستعد أميمة طالب، خلال الأيام القليلة القادمة، لطرح أجدد أغنية على طريقة السينجل، بعنوان “هلا تسبق هلا”، تزامنا مع أعياد الحب تتعاون بها مع الشاعر الغنائي الأمير بدر بن محمد، وألحان الفنان يزن السقاف، وتوزيع براك المطوع.

يذكر أن أميمة طالب طرحت مؤخرا أغنية “لا تغيب” من كلمات سبيت، ألحان فايز السعيد، توزيع محمد صالح، إيقاعات سمير القطان، وتريات أحمد فرحات، وقبلها طرحت أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم “دنيتي انت”.