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وفاء الكيلاني بإطلالة رومانسية جديدة مع زوجها تيم حسن

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وفاء الكيلاني وتيم حسن

وفاء الكيلاني وتيم حسن

نشرت المذيعة المصرية وفاء الكيلاني صورة حديثة ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان السوري تيم حسن وذلك عبر حسابها على انستغرام.

واكتفت وفاء الكيلاني بالتعليق بـ “ايموجي قلب” على الصورة والتي ظهرت فيها بإطلالة رومانسية جميلة وهي تحتضن زوجها.

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❤️ #تيم_حسن #وفاء_الكيلاني

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يذكر أنه ومنذ زواجها من تيم حسن، فإن وفاء لا تنشر إلا عدداً قليلاً من الصور التي تجمعهما، حفاظاً على خصوصيتها.

 

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