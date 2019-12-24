وفاء الكيلاني بإطلالة رومانسية جديدة مع زوجها تيم حسن

نشرت المذيعة المصرية وفاء الكيلاني صورة حديثة ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان السوري تيم حسن وذلك عبر حسابها على انستغرام.

واكتفت وفاء الكيلاني بالتعليق بـ “ايموجي قلب” على الصورة والتي ظهرت فيها بإطلالة رومانسية جميلة وهي تحتضن زوجها.

يذكر أنه ومنذ زواجها من تيم حسن، فإن وفاء لا تنشر إلا عدداً قليلاً من الصور التي تجمعهما، حفاظاً على خصوصيتها.