شاركت الإعلامية المصرية “وفاء الكيلاني”، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صوراً جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، في احد المنتجعات السياحية في لبنان، ورأى الجمهور أنها ظهرت فيها بشكل مختلف، حيث تساءل البعض هل أجرت الكيلاني عمليات تجميل، فيما قال آخرون أن التغيير واضح في وزنها؛ إذ يبدو أنها خسرت المزيد من الوزن، وعلق البعض أن الفوتوشوب هو السبب في هذا التغيير.

وفي التفاصيل، أطلّت وفاء الكيلاني في تلك الصور مُرتدية بنطلون جينز وقميصا باللون الأزرق، تاركةً شعرها منسدلًا، فيما انتعلت حذاءً رياضيًا، وحازت إطلالة وفاء على إشادة المتابعين وذلك بسبب إختلاف اللوك وإطلالتها عن ما ترتديه في العادة خصوصا انه من المعروف انها كلاسيكية باختياراتها.

فيما حملت آراء بعض المتابعين تعليقات طريفة، حيث قالوا إن جمال الإعلامية المصرية زاد بعد زواجها من النجم السوري “تيم حسن”، ومن أبرز تلك التعليقات: “المال والتجميل والمكياج والفوتوشوب اكيد حتكون حليانة”، “للتذكير زوجها تيم و شكراً”. ورأى البعض أن وفاء الكيلاني تتمتع برشاقة وحيوية تجعلها تبدوا أصغر سناً، إذ علّق أحد المتابعين أنها صغرت ما يقارب الـ 10 سنوات.

وعلي الصعيد الفني، تستعد الإعلامية وفاء الكيلاني لإطلاق “برنامج السيرة”، والمقرر استئناف تصوير حلقاته مطلع سبتمبر المقبل لعرضه على شاشة Dmc بعد تأجيله لأكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا، وتستعدّ الكيلاني حالياً لانتهاء التحضيرات الاولية للبرنامج ويقوم فريق العمل بتجهيز الديكورات الخاصة للبرنامج. و من المقرر وفق بعض التصريحات الخاصة ان تستضيف الكيلاني في أولى حلقات البرنامج الممثلين المصريين أمير كرارة ويسرا، والفنانة السورية أصالة نصري والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجم، وإجراء الحوار معه عن المحطات التي مر بها في حياته سواء الفنية أو الشخصية، وكأنه يكتب مذكراته.