تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة الممثل السوري تيم حسن في عزاء المخرج السوري حاتم علي، والذي يقام في الشام في سوريا.
وظهرت الكيلاني في الصورة وهي خارجة من العزاء تمسك بيد الممثل السورية منى واصف وخلفهما تسير الممثلة السورية سلمى المصري.
وكان شارك في تشييع علي عدد كبير من الممثلين السوريين بينهم باسم ياخور، سيف الدين السبيعي، عابد فهد، ميلاد يوسف، غسان مسعود، وأيمن رضا والليث حجو وسلاف فواخرجي ووائل رمضان وسلافة معمار وأنطوانيت نجيب والمثنى صبح وسليم صبري وميلاد يوسف وسحر فوزي وفادي صبيح وخالد القيش وتامر إسحق ومحمد قنوع وجمال العلي وروعة السعدي أمل عرفة وشكران مرتجى وعلاء قاسم وجلال شموط وكثر آخرون، وتيم حسن الذين بدا عليهم الحزن الشديد.
تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهرت فيها الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة الممثل السوري تيم حسن في عزاء المخرج السوري حاتم علي، والذي يقام في الشام في سوريا.