شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني متابعيها على انستغرام بصورتين من احدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور اللبناني ذبيان سعد.

وظهرت وفاء الكيلاني في الصور بإطلالة أنيقة، مع بلوزة باللون الزيتي وتنورة ذهبية بفتحة جانبية كشفت عن ساقها بينما كانت تحمل كوبا وتجلس في شاليه على البحر.

وقد نالت إطلالة وفاء الكيلاني الجديدة عشرات الاف الاعجابات ومئات التعليقات من جمهورها الذي عبر عن إعجابه بإطلالتها.

يشار إلى أن وفاء الكيلاني كانت قد أعلنت عن عودتها ببرنامج جديد يحمل اسم “السيرة” عبر قناة dmc لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد عرضه.