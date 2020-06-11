نشرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلانى صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة أنيقة بفستان أسود كلاسيكي قصير ومكشوف عند الكتفين يبرز أنوثتها .

وقد تلقت وفاء الكيلاني الاف الاعجابات والتعليقات من متابعيها وكان اولهم الفنانة الراقصة فيفي عبده التي أشادت بالصورة باستعمالها قلوباً حمراء وعلامة إعجاب، وكذلك فعلت الممثلة اللبنانية ​رولا شامية​ التي علقت بثلاثة قلوب.

وكانت وفاء الكيلاني قد نشرت في وقت سابق صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على انها صورة قديمة لها مؤكدة انها ليست هي مستنكرة التنمر الذي تتعرض له.

يُذكر أن الإعلامية وفاء الكيلانى قد أعلنت منذ فترة عبر حسابها الرسمى علي موقع إنستجرام، عن البرومو الدعائي لبرنامجها الجديد” السيرة” والذي سيذاع علي شاشة تليفزيون dmc ، حيث كان من المقرر طرحه في شهر رمضان الحالي 2020 لكن تم تأجيلة لظروف غامضة .