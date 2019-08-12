الصفحة الرئيسية فن وفاء الكيلاني تخطف الانظار بأحدث إطلالة لها مع تيم حسن

وفاء الكيلاني تخطف الانظار بأحدث إطلالة لها مع تيم حسن

بواسطة -
0 107
وفاء الكيلاني وتيم حسن

وفاء الكيلاني وتيم حسن

احتفل الفنان السوري تيم حسن بعيد الأضحى المبارك برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وقد نشر تيم حسن صورة جمعته بزوجته خلال العيد، عبر حسابه على انستغرام، وعلّق عليها كاتبًا: “عيدكم فرح وخير وبركة إن شاء الله.. كل عام وأنتم بخير”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

❤️ عيدكم فرح وخير وبركة ان شاء الله ، كل عام وانتم بخير #تيم_حسن #وفاء_الكيلاني

A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan) on

 

من جانبها، نشرت وفاء الكيلاني أيضا الصورة نفسها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على انستغرام، وعلّقت كاتبة: “عيدكم مبارك”.

قد خطفت وفاء الكيلاني الانظار في هذه الصورة حيث علق الكثير من المتابعين بأنها تزداد جمالا.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.