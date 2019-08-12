وفاء الكيلاني تخطف الانظار بأحدث إطلالة لها مع تيم حسن

احتفل الفنان السوري تيم حسن بعيد الأضحى المبارك برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.
وقد نشر تيم حسن صورة جمعته بزوجته خلال العيد، عبر حسابه على انستغرام، وعلّق عليها كاتبًا: “عيدكم فرح وخير وبركة إن شاء الله.. كل عام وأنتم بخير”.
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❤️ عيدكم فرح وخير وبركة ان شاء الله ، كل عام وانتم بخير #تيم_حسن #وفاء_الكيلاني
من جانبها، نشرت وفاء الكيلاني أيضا الصورة نفسها عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها على انستغرام، وعلّقت كاتبة: “عيدكم مبارك”.
قد خطفت وفاء الكيلاني الانظار في هذه الصورة حيث علق الكثير من المتابعين بأنها تزداد جمالا.