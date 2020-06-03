ردت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني على الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صورة قديمة لها وكانت قد اعادت نشرها اخيرا الاعلامية الكويتية مي العيدان.

ونشرت وفاء الكيلاني الصورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “البنوته القمر دي مش انا

ومضايقنيش تشبيهها ليا.. والصورة دي دايره بقالها اكتر من سنتين ماعلقتش بشكل رسمي

لأني مش شايفه عيبه في ملامحها وشيفاها قمر كمان ،.. وطول عمري كان نفسي شعري يكون ويفي او كيرلي بدل شعري الناعم ”.

وتابعت وفاء الكيلاني: “بس حبيت اوضح في الوقت ده.. عشان التنمر اللي بأه ضد صاحبة الصورة ع السوشيل ميديا.. من ناس عينيها ماتعودتش تشوف الجمال …. فبتقبح كل ماتراه !.. وعشان المجلات والمواقع اللي كان نفسي ماتقعش فى خطأ المعلومة.. وياخدوا بالهم ان الف باء الإعلام هو التحرى عن المعلومة والتأكد من مدى سلامتها قبل نشرها !..تحية للجميلة صاحبة الصورة وهارد لك لاصحاب النوايا الحسنه ”.

وكانت مي العيدان قد نشرت الصورة مؤخرا وعلقت ساخرة: “صورة وفاء الكيلاني قبل و بعد . . والله على بالي سيمون”.