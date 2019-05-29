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وفاء الكيلاني تشيد بهذا المسلسل.. وتعلق

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عبّرت الاعلامية المصرية ​وفاء الكيلاني​ عن اعجابها الشديد بمسلسل “​زي الشمس​”، حيث انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “زي الشمس من أجمل مسلسلات رمضان السنه دي سيناريو وحوار وإخراج وأداء ترفع له القبعه”.

واضافت: “​دينا الشربيني​الرائعة بأدائها السهل الممتنع، صدق الأداء عند ريهام عبد الغفور وطبيعية احمد داوود، واقناع احمد السعدني، والقديرة سوسن بدر بتلقائيتها التي تدرس والأطفال الجمال أمتعتونا”.

الجدير ذكره ان مسلسل “زي الشمس” من بطوله دينا الشربيني، أحمد السعدني، سوسن بدر، وريهام عبد الغفور.

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