وفاء الكيلاني تعترف “أنا ملتصقة ” بـ تيم حسن!

منذ زواجها من الممثل السوري تيم حسن لم تتحدث الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عنه في أي وسيلة إعلامية، لكن حلقة الفنانة السورية منى واصف في برنامج “تخاريف” جعلتها تكشف سرا عن علاقتها به.

في فقرة من فقرات البرنامج تطلب وفاء الكيلاني من ضيفها أن يتخيل أنه أصبح لديه “ميكروباص” ويختار ركابه من النجوم

واختارت منى واصف عددا كبيرا من نجوم الفن منهم دريد لحام وسلافة معمار وناصيف زيتون ويسرا وغيرهم، كما قالت إنها ستأخذ معها تيم حسن، لترد عليها وفاء وتقول لها إنها أيضا ستأتي معهما لأنها “ملتصقة” بزوجها ولا تتركه أبدا، لترضخ لها الفنانة السورية وتقبل بوجودها.