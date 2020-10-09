شوّقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جمهورها عبر إنستغرام بنشرها فيديو ترويجيا للحلقة الأولى من برنامجها “السيرة” التي تعود من خلاله إلى التلفزيون بعد طول غياب.

وكشف الفيديو عن إطلالتها حيث اختارت جمبسوت باللون الذهبي، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة برفعه إلى الخلف بشكل كامل، وتغزل الجمهور بإطلالتها، بالإضافة لرشاقتها حيث إنها خسرت المزيد من وزنها.

وبحسب الفيديو سيكون ضيف الحلقة الأولى الفنان أحمد السقا، وستناقش الكيلاني معه العديد من الموضوعات، ويبدو أن فكرة البرنامج تدور حول سيرة الفنان وما يقدمه خلال مسيرته الفنية. ومن المفترض أن يبدأ عرض البرنامج اليوم الساعة 11 بتوقيت القاهرة على قناة dmc المصرية، كما سيعرض الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات على تلفزيون أبو ظبي.

وتأتي عودة الكيلاني للشاشة مع اقتراب عودة زوجها الفنان السوري تيم حسن من خلال الجزء الرابع من مسلسل الهيبة الذي سيحمل اسم الرد، فبحسب ما أعلنه حسن سابقًا فإن المسلسل سيعرض من بداية شهر نوفمبر المقبل على قناة ام بي سي4، بعد أن خرج من الموسم الرمضاني الماضي بسبب عدم استكمال تصوير حلقاته بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي كان سببًا بتوقف العديد من الأعمال وخروجها من الموسم الرمضاني.