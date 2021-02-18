احتفل الفنان السوري تيم حسن، يوم أمس الأربعاء ١٧ فبراير/شباط، بعيد ميلاده الـ 45، برفقة زوجته المذيعة المصرية وفاء الكيلاني.

وقد نشرت وفاء الكيلاني صورة من أجواء الاحتفال وعلقت قائلة: “كل عام وأنت بخير حبيبي”.

وظهر تيم في الصورة وهو يختضن زوجته ويقبلها بحنان في لقطة أثارت غيرة عدد كبير من معجباته.

كان الصحافي اللبناني إيلي باسيل فاجأ الجميع حين أعلن عن طلاق النجم السوري تيم حسن وزوجته المذيعة المصرية وفاء الكيلاني وقال إنها تقاضت مبلغ 100 ألف دولار كمؤخر لطلاقها.

طيلة تلك الفترة، التزمت وفاء الصمت وكذلك تيم، وتجاهلا كل التساؤولات والأخبار التي تناولت حياتهما الشخصية، وفضلا الإبتعاد عن السوشيال ميديا والترويج لأعمالهما فقط لا غير،

يذكر أن تيم حسن تزوج مرتين الأولى الفنانة ديما بياعة في عام 2002 وأنجبا ولدان هما ورد وفهد، ولكنه في شهر فبراير 2012 أعلن طلاقه منها، وفي 9 مايو 2017 أعلن عن زواجه من الإعلامية وفاء الكيلاني.