كشفت الفنانة المصرية وفاء صادق عن اصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد وعن معاناته من مضاعفات حادة موجهة رسالة الى الاباء والامهات بالحذر وضرورة استعمال الكمامة.

فقد كتبت وفاء صادق عبر حسابها على الفايسوبك :”رجاء من كل الابهات والأمهات، امنعوا ولادكم من الخروج بجد، حتى الكبار”.

وتابعت :”ابني رجع من الجامعة امبارح تعبان جداً. النهار ده عنده اعراض إسهال شديد وحرارة، صداع، مش قادر يتحرك من مكانه حرفياً. أرجوكم والمضطر ينزل الكمامة الكمامة الكمامة ضروري. ربنا يسترها على الجميع”.

جدير بالذكر أن وفاء صادق شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل “فلانتينو” تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.