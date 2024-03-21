دخلت الفنانة وفاء عامر المستشفى إثر تعرّضها لإصابة بقدمها أثناء تصوير أحد مشاهدها بـ”مسلسل حق عرب“، الذي تشارك به في سباق مسلسلات رمضان 2024 الحالي ويقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

إصابة وفاء عامر أثناء تصوير “حق عرب”

وعُلم أن حالة وفاء عامر الصحية أصبحت مستقرة، وقد استأنفت تصوير مشاهدها في المسلسل.

وفاء عامر تشكر نقيب الممثلين

وجهت النجمة وفاء عامر الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على وقوفه بجوارها بعد تعرضها لإصابة بقدمها، ألزمها دخول المستشفى.

وكتبت وفاء عامر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” قائلة: “دكتور أشرف زكي ما شكل النقابة بدون مجهودك ربنا يبارك فيك شكرا وجودك معي أثناء وجودي في المستشفي بعد الحادث برغم عدم إبلاغك عملت اللازم”.

نشاط فني لـ وفاء عامر

ونجحت الفنانة وفاء عامر في تحقيق نجاح كبير بمسلسلها الجديد «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضي، الذي يعرض في شهر رمضان، وهو يُعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي، بعد نجاحه سنوات متتالية في الدراما الرمضانية.

وتؤدي وفاء عامر دور زوجة الفنان رياض الخولي الذي يعمل تاجرًا، ويعمل معه الفنان أحمد العوضي، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” كلٌ من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران…، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن رومانسي، ويناقش العديد من قضايا المجتمع.

كما تشارك وفاء عامر في بطولة مسلسل “جودر” الى جانب الفنانين: ياسر جلال وياسمين رئيس

مسلسل جودر االمقرر عرضه فى النصف الثاني من رمضان، وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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