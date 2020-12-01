عبرت الفنانة المصرية وفاء عامر عن دعمها وتضامنها مع مواطنتها الفنانة دينا الشربيني عبر تدوينة نشرتها على حسابها على انستغرام بطريقة فسرها الكثيرين على انها تأكيد للتسريبات التي تحدثت عن انفصالها عن الفنان عمرو دياب.

فقد نشرت وفاء عامر صورة لدينا الشربيني عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “انت موهوبه و مثلة شاطرة ربنا معاكي مخلصة ربنا معاكي يا جدعة – لقيتني عايزة أكتب كده ”.

وقد تفاعل الكثيرين مع كلام وفاء عامر مشيدين بـ دينا الشربيني فيما تساءل اخرين عن مناسبة هذا الكلام وان كان له علاقة بالانباء التي يتم تداولها حول انفصالها عن عمرو دياب.

وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ربنا يكون معاها ف حزنها لان اكيد الفتره دي مش كويسه عليها .. حقيقي انا حزينه عليها وعلي اللي وصلته لنفسها لان للاسف هي اللي عملت ف نفسها كده” و “سبحان من خلانا اتنمرنا عليها ودلوقتي متعاطفين عليهاااا”.

يذكر أن أحدث التسريبات المنسوبة الى مصدر مقرب من الفنانين المصريين كشفت قيام عمرو دياب بطرد دينا الشربيني من الشقة التي تجمعهما في فندق “الفور سيزون” بالعاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت الأنباء المتداولة أن دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل مع عمرو دياب، لذلك طلبت أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع، لكن الهضبة يرى أنه أضاف للشربيني الكثير، بداية من مساعدتها لتصدر أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، إضافة إلى وضع اسمها في الصفوف الأولى.

وأضافت المصادر أن آخر جملة قالها عمرو دياب لدينا الشربيني قبل أن يطلب منها مغادرة شقة “الفورسيزون”: “قلت لك قبل هذا كان في ايدك أن تصبحي نجمة، إما أن تكوني فاتن حمامة أو إنعام سالوسة”. وأضاف: “هنزل ساعة أرجع ملاقكيش”.