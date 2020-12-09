تحدثت الممثلة المصرية ​وفاء عامر​ عن الرسالة التي وجهتها للممثلة المصرية ​دينا الشربيني​منذ أيام، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي إعتبرها الكثيرون أنها دعم منها للشربيني في خلافها الذي يُحكى عنه مع حبيبها الفنان المصري ​عمرو دياب​.

ورفضت عامر كشف المزيد من التفاصيل عن سر هذه الرسالة، ولكنها قالت أن الرسالة تسببت في خلط واضح بين الدعم الفني والدعم الشخصي، مؤكدة أنها لا تخوض في الحياة الشخصية لأحد ولم تتطرق لما يشاع عن أزمة دينا مع عمرو دياب.



وقالت أثناء لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي: “ناس كتيرة خلطوا كلامي في حاجات تانية لكني مش عايزة اتكلم، بس أنا حسيت وقتها إني عايزة أوجه رسالة ليها لأني شايفاها فنانة هتبقى حاجة كبيرة أوي في يوم من الأيام بنت بمية راجل ومبدعة وبريق عينيها بيعجبني”.

وأضافت:”الانفصال ممكن يجرح الست، بس لو قوية مش هيحصل ده حتى لو ضعيفة بقول لها بلاش تقعدي مع الضعفاء لازم تقعد مع حد يقوي قلبها، المجتمع بييجي على الست وبيدوس عليها وعلى الفنان كمان وبينسوا عطائه، وبيتعرضوا لحياته الشخصية ويتصيدوا السقطات الصغيرة في حياته ممكن توقع جبل”.