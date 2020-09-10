نشرت الفنانة المصرية ” وفاء عامر ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله على واقعة اعتداء كمسري ورئيس قطار على مجند بسبب ثمن التذكرة والتي دفعتها له سيدة مصرية من ضمن الراكبين ودافعت عنه رافضة إهانته وإنزاله من القطار .

وكتبت وفاء عامر في منشورها مشيدة بموقف هه السيدة فقالت : ” الست العظيمة دي إسمها فهيمة أحمد الروبي هي اللي دفعت التذكرة للعسكري ورفضت إهانته .. الست دي لازم تتكرم مش لإنها دفعت بس للعسكري لإنها إنسانة وعندها قلب وعملت زي ما ربنا أوصانا ( ويؤثرون علي أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ) صدق الله العظيم ” .

وتابعت : ” تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر أن الله يكرم من يكرم ضيف على الأرض فما بالكم من خير أجناد الأرض .. لو اعرف مكانها أو تليفونها والله أروح لها أبوس إيدها اللي دفعت وهتنور يوم القيامة لإنها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطره ” .

وأضافت : ” فخورة إني امرأة فخورة إني مصرية فخورة بكل نساء مصر .. تحيا الأرض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر .. تحيا جمهورية مصر العربية .. السيدة وفاء عامر ” .