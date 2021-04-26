وافت المنية المغنية االإيطالية الأيقونية ماريّا إيلفا بيولكاتي الشهيرة فنيّاً بـ”ميلفا” صاحبة أغنية “بيلا تشاو” الشهيرة، عن عمر ناهز 81 عاماً.

زميلفا من مواليد عام 1939 في غورو بمقاطعة فيرارا الإيطالية. حفلت مسيرتها الفنية بالغناء والتمثيل، كما لُقبت بـ”الصهباء” (لا روسا) بسبب لون شعرها، كما عُرفت أيضًا باسم “فهد غورو” نسبة لمدينتها، وأصل هذا الاسم يعود إلى أحد الصحافيين، الذي أطلق على أشهر أربع مغنيات إيطاليات في عقدي ستيتيات وسبعينيات القرن العشرين أسماء مماثلة منسوبة لمسقط رأسهن، وحملت الثلاث الأخريات أسماء “ببر كريمونا” و”عقاب ليغونكيو” و”عندليب كافرياغو”.

واشتهرت ميلفا بأغنيتها الثورية “بيلا تشاو” التي قدمتها في عام 1965. وعُرفت في عام 1970 بوصفها أحد الأركان الخمسة للأغنية الإيطالية، إلى جانب كل من مينا، وأورنيلا فانوني وباتي برافو وإيفا زانيكي.

وكانت بيولكاتي التي اشتهرت بقدرتها على التنقل بين موسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية بسلاسة عالية، أعلنت اعتزالها الغناء في عام 2010.