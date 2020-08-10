توفى مساء يوم أمس الأحد الفنان السوري ” طوني موسى ” داخل العناية المركزة بمستشفى الأسد الجامعي الحكومي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

ونعت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الفنان الراحل وكشفت أنه سيتم تشييع الجثمان من المستشفى إلى مثواه الأخير في مقبرة باب شرقي بدمشق .

وحرص عدد من نجوم الفن على نعى طوني موسى من بينهم الفنان السوري ” باسم ياخور ” الذي كتب في منشور له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” قائلا : ” طوني موسى وداعا .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ” .

وتابع : ” يالطيف قديش ودعنا أحباب وأصدقاء بهالسنة .. يارب دخيلك اتلطف فينا جميعا وبكل أهلنا وإخوتنا في سوريا وفي كل مكان ” .

كما نشرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” صورة للفنان الراحل عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها : ” الفنان العزيز طوني موسى الرحمة والسلام لروحه والعزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه ” .

يذكر أن الفنان طوني موسى شارك في عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة من بينها مسلسل ” باب الحارة ” حيث جسد شخصية ” أبو منشار ” ومسلسل ” الولادة من الخاصرة ” و ” تخت شرقي ” و ” شتاء ساخن ” و ” خان الدراويش ” و ” علاقات خاصة ” و ” عابد كرمان ” و ” العراب ” وغيرهم .