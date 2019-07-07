وفاة أحد نجوم ديزني عن عمر يناهز ال 20 عاما

توفي الممثل الأمريكي الشاب ” كاميرون بويس ” صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض .

وأعلنت عائلته بإنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة مرضية ” تشنجات ” الناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها .

وعن مسيرته الفنية فدخل كاميرون عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب ” Mirrors ” .

وازدادت شهرته بعد ادائه لدور ابن النجمين العالميين ” آدم ساندلر ” و ” سلمى حايك ” في فيلم ” Grown Ups ” في جزأيه الأول والثاني .. والسلسلة التليفزيونية ” Spider man ” .

واشترك كاميرون أيضا في بطولة مسلسلي ” جيسي ” و ” الورثة ” على قناة ديزني للأطفال .

وكان ل ” كاميرون بويس ” العديد من الارتباطات الخيرية حيث اشترك في مشروع ” Thirst Project ” وساعد في جمع تبرعات وصلت قيمتها إلى 30 ألف دولار من أجل بناء آبار المياه في سوازيلاند الواقعة في الجنوب الإفريقي .