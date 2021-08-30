أعلنت أسرة الممثل الأمريكي ” إدوارد أسنر ” خبر وفاته عبر حسابه على موقع التغريدات تويتر عن عمر ناهز 91 عاما .

واشتهر إدوارد أسنر بمشاركته في فيلم الأنيميشن الشهير ” UP ” حيث أدى صوت شخصية الرجل العجوز ” “كارل فريدريكسون ” أو ” فريد زين ” في النسخة العربية من الفيلم .

وشارك الممثل الراحل في أكثر من 30 عمل فني من أشهرهم مشاركته في بطولة مسلسل ” Mary Tyler Moore Show ” الذي تم عرضه في سبعينات القرن الماضي .

يذكر أن فيلم ” UP ” عرض في مهرجان كان في عام 2009 وتدور قصته حول رجل عجوز يبلغ من العمر 78 عاما .. وتوفيت زوجته دون أن تحقق الحلم الذى عاشت تحلم به طول عمرها وهو أن تذهب فى رحلة لاستكشاف الجبال وتسلقها .

وفى هذا العمر وبسبب ظروف طارئة تواجهه يقرر أن يحقق حلم زوجته وأن يقوم هو برحلة استكشافية بمساعدة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات وفى تلك الرحلة يواجهون العديد من المغامرات والمخلوقات العجيبة فى الأدغال .