توفي صباح اليوم الممثل السوري ​نبيل حلواني عن عمر 53 عاما​ في مستشفى ابن النفيس بدمشق بعد اكتشاف إصابته ب​سرطان المعدة​ منذ حوالي الشهرين، حيث كان يخضع لعلاج عبر جرعات كيميائية، قبل أن تنتكس صحته قبل يومين.

الممثل الراحل كان يصور مشاهده في مسلسل “باب الحارة” بجزئه الحادي عشر بشخصية “أبو صياح” قبل أن يدخل المستشفى، بينما يعود آخر ظهوره له إلى جنازة زميله مأمون الفرخ قبل حوالي خمسة أشهر.

ونعت نقابة الفنانين السوريين في دمشق الممثل، نبيل حلواني الذي كان أول ظهور فني له عبر المسرح من خلال مشاركته بالمهرجان المسرحي الشبيبي المركزي الأول سنة 1979 .

ورغم أن حلواني شارك في أكثر من 50 مسلسلاً سورياً إلا أنه لم يعط أدواراً رئيسية في كل مشاركاته ومن بين هذه الأعمال نتذكر “أخوة التراب”، و”حمام القيشاني”، و”عودة غوار”، و”بطل من هذا الزمان”، و”لورنس العرب” و”الحصرم الشامي”.

كما شارك في المسلسل المصري “فارس بلا جواد”، فضلاً عن عمله كمدير للإنتاج لعدد من الأعمال، أما آخر ظهور له على الشاشة فقد كان في الجزء العاشر من سلسلة “باب الحارة” الشهير مع المخرج محمد زهير رجب.