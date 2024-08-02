لقي أربعة منتجين مصريين مصرعهم يوم امس في حادث سير مروع على طريق الضبعة أثناء توجههم فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى

وبحسب الاعلام المصري فإن المتوفين الاربعة هم المنتج حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال والمنتج تامر فتحي.

وكان قد تم نقل تامر فتحي إلى المستشفى بعد الحادث في حالة حرجة للغاية، مصابا بإصابات بالغة الخطورة غير انه فارق الحياة بعدها بساعات.

وكان مصدر أشار إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.