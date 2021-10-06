أعلن الممثل السوري فراس إبراهيم عن وفاة محمد كلاس في احد مشافي دمشق، وهو الإبن الوحيد للفنان الكبير المرحوم ​سليم كلاس​.

وكشف إبراهيم من خلال منشور، على احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ونقلًا عن سليم ابن الراحل وحفيد الفنان الراحل، ان محمد كلاس كان قد اصيب بفيروس كورونا الذي تسبب بتليف في الرئة مما ادى لأزمة قلبية تسببت بوفاته داخل أحد المستشفيات.

وقال فراس عبر منشوره: “وفى منذ قليل الأخ والصديق الغالي محمد كلاس إبن الفنان الكبير المرحوم سليم كلاّس، لم أصدق هذا الخبر المؤلم إلاّ بعد أن أكدّ لي إبنه سليم في اتصال هاتفي قبل دقائق أن والده محمد قد توفي في أحد مشافي دمشق نتيجة تأثره كما يبدو بفايروس كورونا الذي أدى إلى تليّف رئوي ثم أزمة قلبية على حد قوله … لروح فقيدنا محمد الرحمة والسلام ولكم ولأحبائكم حُسن البقاء ولاحول ولاقوة إلاّ بالله”

وبدورها نشرت الممثلة السورية ​تولاي هارون​ صورة للراحل ونعته قائلة: “جاري وإبن المرحوم سليم كلاس خبر رحيلك صدمني الله يرحمك برحمتو ويصبر خالة ام محمد على فراقك محمد بكرت ياطيب بكرت”.

وكان قد توفي الفنان السوري سليم كلاس عام 2013 وتحديدًا في شهر ديسمبر، بعد ان اصيب بأزمة قلبية مفاجئة عن 77 عامًا، وقد الراحل خلال مسيرته عدد من الأعمال المميز’.

ومن أبرز اعماله ليالي الصالحية، أيام شامية، باب الحارة الذي جسد فيه شخصية ابو خاطر في الأجزاء الأولى قبل وفاته، قتل الربيع، بيت جدي، جواهر، حمام القيشاني، طالع الفضة، يوميات مدير عام، عدد من أجزاء مرايا، تجارب عائلية، البناء 22، جريمة في الذاكرة، ابو كامل، رقصة الحبارى، بطل من هذا الزمان، فرصة العمر، أنت عمري، أسرار المدينة، الخوالي، قتل الربيع، عصر الجنون، عشتار، احلام كبيرة، عصي الدمع، رجاها، حاجز الصمت، بكرا احلى، الحور العين