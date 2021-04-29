توفي الممثل الكوميدي الإسباني، خوان خويا بورخا، الأربعاء، وهو الشخص الذي اشتهر بضحكته في مقاطع فيديو تم تركيب العشرات من القصص المفبركة عليها بسبب طريقته الطريفة في الضحك.

وفقا لما نقلت صحيفة “إل موندو” الإسبانية، فقد توفي بورخا، المعروف باسم ريسيتا، عن سن يناهز 65 عاما، بعد “مرض طويل” كان قد عانى بسببه.

ووفقا للصحيفة، فقد مكث بورخا في المستشفى، منذ شهر سبتمبر الماضي، بعد بتر ساقه.

ولاقت فيديوهات بورخا، الحقيقية والمركبة على حد سواء، شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وفي الدول العربية.

واشتهر بورخا أول مرة بعد انتشار مقطع فيديو له، تحدث فيه عن عمله كشاب عندما رمى أواني المطبخ في المحيط خلال عمله.

وعُرف الممثل بعدم تمالك نفسه من الضحك خلال حديثه، وبالجمل التي كان يكملها بالكاد بسبب ضحكه الشديد.

وتم تركيب مجموعة فيديوهات بسيناريوهات مختفة لضحكة بورخا الشهيرة.