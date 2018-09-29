وفاة الصحفية الشابة هند موسى في حادث سير تثير موجة من الحزن في الوسط الفني!

رحلت عن عالمنا، عصر امس السبت، الصحفية المصرية الشابة هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة وموقع «التحرير»، إثر حادث تصادم أثناء عودتها من تغطية فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي.

وفور تناقل الصحف والمواقع الإخبارية خبر وفاتها، انهالت ردود فعل أصدقائها من الوسط الفني والصحفيين، معبرين عن بالغ حزنهم وآساهم لما لحق بصديقتهم.

وفي التفاصيل، فقد اصطدمت سيارة “نقل” بسيارتين، ملاكي، وانتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع الحادث بالقرب من الكيلو 65.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، فيما نُقل المصابان لتلقي العلاج اللازم، وحالتهما مستقرة.