وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافىء كنتى دائما سباقه فى السؤال عنى وعن أخبارى وأكثر من كان يصبرنى على وجع الناس المنافقه . الدايم ربى كما كنتى تقولين عزيزتى منيره. اعزى نفسي واعزى اهلك وجمهورك . @mounirahamdiofficiel