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وفاة الفنانة السورية دينا هارون عن 44 عاما

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دينا هارون

دينا هارون

توفيت الممثلة السورية دينا هارون اليوم الاثنين في مستشفى الأسد الجامعي في العاصمة دمشق بعد معاناة مع مرض تضاربت الروايات بشأنه خلال الأيام الماضية.

وكانت دينا هارون، 44 عاما، قد أجرت عملية جراحية تكللت بالنجاح وخرجت بعدها من العناية المشددة، قبل أن تعود إليها مجددا بعد عجزها عن التنفس لإصابتها ببعض الانتانات في رئتيها، وفق مصادر محلية.

وسبق أن نشرت شقيقتها الفنانة تولاي هارون، توضيحا حول حقيقة مرض دينا الذي دخلت على إثره العناية المشددة، موضحة أن دينا عانت من مشاكل تنفسية في صدرها ومشكلة في الأمعاء، وذلك بعد انتشار أنباء عن إصابتها بسرطان المعدة.

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