تم الاعلان اليوم السبت في الكويت وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع مع المرض، في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت الفنانة انتصار الشراح تتلقى العلاج في لندن بعد وصولها إليها منذ أيام، حيث دخلت مستشفى ويلستون قبل أن تفارق الحياة بعدها.

وبحسب زوجها، شهدت الساعات الأخيرة من حياة انتصار الشراح تدهوراً سريعاً في حالتها الصحية، حيث وضعت تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وكانت في حالة صعبة.

وقالت الإعلامية مي العيدان في تغريدة عبر تويتر: ”انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون“.

وأضافت مي العيدان: ”عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار“.

انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار#انتصار_الشراح pic.twitter.com/lZ0LmWyrOZ — مي العيدان (@mayal3eidan) July 31, 2021

وقد نعى الراحلة عدد كبير من نجوم الفن والسوشيال ميديا والمجتمع في الكويت.

لاحول ولاقوة إلا بالله

وانا لله وانا اليه راجعون..

يخلف عليك بالجنة ونعيمها ياانتصار ..

اللهم لااعتراض..#انتصار_الشراح pic.twitter.com/zMnSAQ0Jpk — safa Alhashem (@safaalhashem) July 31, 2021

وكانت قد بدأت أزمة انتصار الصحية عندما أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري.