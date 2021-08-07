أعلن الفنان ” حسن الرداد ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 61 عاما .

فكتب حسن الرداد في منشوره : ” والله ما قادر اكتب ولا مصدق .. توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز .. أطيب خلق الله .. عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي ” .

وتابع : ” ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة .. عايز اقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه .. هتوحشينا قوي يا أمي .. ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة ” .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تتواجد بغرفة العناية المركزة منذ عدة أشهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا .. وبعد تعايفها من الفيروس ظلت تعاني من آثاره بعد حدوث تليف في الرئة سبب لها مشاكل في التنفس .