أعلن عزوز عادل عضو مجلس ادارة نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الفنانة ” سوسن ربيع ” عن عمر ناهز 59 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بعد حجزها فى المستشفى ودخولها العناية المركزة .

فكتب عزوز عادل في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك : ” البقاء لله .. تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة القديرة / سوسن ربيع .. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان ” .

يذكر أن الفنانة الراحلة سوسن ربيع اشتهرت بدورها في مسرحية ” إنها حقا عائلة محترمة ” حيث لعبت دور إبنة الفنان الراحل ” فؤاد المهندس ” .