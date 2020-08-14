توفيت الفنانة المصرية القديرة شويكار، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهر الـ 81 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها على الفايسبوك، كاتبة: “البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬”.

وتعتبر شويكار احدى أيقونات الفن المصري وتنوّعت أدوارها بين الرومانسية والكوميدية نجحت في تقديم الفتاة الارستقراطية، كما تألّقت أيضاً وتركت بصمة في تقديمها للشخصيات الشعبية، فوجود الفنانة المصرية​شويكار ​في أي عمل كان كفيلاً لضمان نجاحه.

تزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.