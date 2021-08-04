توفيت منذ قليل الفنانة المصرية فتحية طنطاوي بعد تعرضها لجلطة في القلب نقلت على إثرها للمستشفى.

ومن المقرر، حسب المحلن علي سعد زوج الراحلة، أن يشيع جثمان الفنانة الراحلة ظهر غد الأربعاء من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

بدأت فتحية طنطاوي مشوارها الفني من خشبه المسرح في ستينيات القرن الماضي ثم اتجهت للعمل في السينما والتليفزيون.

ومن أشهر أعمال فتحية طنطاوي “البخيل وأنا” و”عباس الأبيض في اليوم الأسود” و”الناس في كفر عسكر” و”سلسال الدم” و”ديل السمكة”، و”اضحك الصورة تطلع حلوة” وغيرها من الأعمال.

وجدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنية مسلسل “أبو جبل” عام 2019، بطولة الفنان مصطفى شعبان.