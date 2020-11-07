وافت المنية الفنان الكويتي عامر الحزيمي الشهير بـ”موضي علف”، اليوم (السبت) عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور وضعه الصحي.

ونعى عدد من النجوم الكويتيين الراحل على راسهم الفنانة شيماء سبت والإعلامية مي العيدان التي اعلنت نبأ الوفاة عبر حسابها على “إنستغرام”: “انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير في موضي علف والذي بدأ فنيا من مسلسل الحيالة مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

وأضافت: “لا تبخلوا بالدعاء فهو رزق الميت”.

وكتب الفنان عبدالله بوشهري: “عامر الحزيمي في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك … إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الحزيمي اوضح في فيديو سابق انه يعاني من امراض في القلب والرئة.

وهو ممثل كويتي اسمه الحقيقي عامر محمد لكنه اشتهر بدور المرأة الكويتية وباسم “موضي علف” في مسلسل “الحيالة” الذي عُرض في عام 2003.

