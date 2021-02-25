انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الكويتي مشاري البلام اليوم متأثرا بإصابته بكورونا.

ونشر الفنان حسن البلام أحد أقارب مشاري، على حسابه في إنستغرام، صورة للفقيد معلقا عليها “إنا لله وإنا إليه راجعون”.





وكانت صحة الفنان الكويتي مشاري البلام قد تدهورت ونقل إلى العناية المركزة في مستشفى جابر، وذلك إثر تطورات في حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وكان الفقيد قد نشر صورة من المستشفى على حسابه في “إنستغرام” قال: “لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر أرد على الاتصالات”.