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وفاة الفنان المصري جورج سيدهم عن 82 عامًا

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الفنان المصري الراحل جورج سيدهم

الفنان المصري الراحل جورج سيدهم

توفي الفنان المصري جورج سيدهم، أحد نجوم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، والتي ضمت أيضًا الفنان المصري سمير غانم، والفنان الراحل الضيف أحمد، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ونقلت مصادر إعلامية مصرية عن نقيب الممثلين أشرف زكي، قوله إن الفنان الراحل كان يخضع للعلاج إثر وعكة صحية ألمت به في أحد مستشفيات مصر الجديدة.

 

وأعرب أشرف زكي عن حزنه الشديد لرحيل الفنان جورج سيدهم، الذي أثرى الوسط الفني بالعديد من الأعمال الخالدة.

ولفت إلى أن الفنان الراحل تحمل بصبر رحلة مرض دامت لسنوات، وقال “الوسط الفني فقد قامة كبيرة برحيل جورج سيدهم”.

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