توفى أمس الاحد، الفنان المصرى إيهاب خورشيد، شقيق الفنان عمر خورشيد، بعد فترة وجيزة من صراعه مع المرض، حيث توفى داخل أحد المستشفيات.

وكانت الفنانة علا رامى قد أعلنت خبر وفاة زوجها السابق ووالد ابنها، حيث قالت: “إيهاب خورشيد توفي مساء اليوم في توقيت العشاء داخل أحد المستشفيات ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء لحين الانتهاء من إجراءات المستشفى”.

كما أعلنت عن الوفاة زوجة نجل الراحل عمر، الفنانة ياسمين جيلاني، من خلال منشور كتبته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قالت فيه “ حبيبي يا إيهاب.. إنا لله وانا اليه راجعون، اللهم تقبله في جوارك واشمله برحمتك وغفرانك، كثرت الأحزان بفراق الأحباء، اللهم نسألك الصبر والثبات، البقاء لله“.

وكتب نجل الراحل عمر خورشيد على حسابه على فيس بوك“توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض“.

ويأتي وفاة إيهاب خورشيد بعد وفاة والدته المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، منذ شهرين، عن عمر ناهز 82 عاما، والتي توفيت نتيجة معاناتها من الالتهاب الرؤى، وتم دفن جثمانها بمقابر الأسرة بالفيوم.

وأثارت قصة اعتماد الكثير من الجدل بعد ورود معلومات عن إجبار مدير المخابرات المصرية صلاح نصر زوجها على تطليقها كي يتزوجها هو، حيث أشارت في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى أن نصر هدد زوجها بإدخاله مستشفى المجانين في حال رفضه تطليقها، فأقنعته بتنفيذ ذلك خوفاً عليه وعلى أبنائهما، وكان هو الشاهد على عقد قرانهما، على الرغم من أنها كانت حاملاً في ابنها «أدهم».

وقامت اعتماد خورشيد بتأليف كتاب تتهم فيه صلاح نصر بسلوك ”ممارسات شاذة“ و“علاقات مشبوهة“ مع نجمات السينما المصرية و“استغلالهن في نشاطات استخباراتية“، على حد ما جاء في الكتاب.

وكان البعض يعتقد أن اعتماد خورشيد هي والدة الفنان المصري عمر خورشيد، لكن الحقيقة أنها كانت زوجة والده، ولم يعش معها إلا فترة قصيرة جدا من طفولته، إذ انتقل بعدها ليعيش مع والدته.