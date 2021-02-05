توفى، اليوم الجمعة، الفنان المصري عزت العلالى عن عمر ناهز الـ86 عاما، كما أعلن نجله محمود العلايلي.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند.

وكان الفنان عزت العلايلي قد بدأ مسيرته الفنية من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” عام 1962 وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك فى عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون، أحد أهم أدواره كان فى فيلم “الأرض” عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله “الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت”، وفى المسرح شارك فى عدة مسرحيات من أهمها “أهلا يا بكوات، ثورة قرية”.