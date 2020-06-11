توفى فجر اليوم الخميس 11 يونيو/حزيران الفنان المصري محمود مسعود، داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، عن عمر 68 عاماً إثر هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية.

وقد نعت نقابة الممثلين في مصر الفنان الراحل، في منشور جاء فيه: “البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير محمود مسعود.. رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

يذكر أن محمود مسعود شارك فى بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية المصرية، منها “مجانينو، المتمرد، الشرسة، حكاية تو”، ثم شارك بالعديد من الأدوار فى التليفزيون، ومن المسلسلات التى عمل بها: “اللقاء الثانى، مغامرات زكية هانم، جمهورية زفتى، أكتوبر الآخر” وكان آخر ظهور له في مسلسل “لأخر نفس” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض في رمضان 2019.