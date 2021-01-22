أعلن الكاتب خالد منتصر صباح اليوم عن وفاة الكاتبة المصرية كوثر هيكل، أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت.

ونشر منتصر صورة للكاتبة الراحلة في صفحته في “فيسبوك”، وعلق عليها قائلا: “البقاء لله.. وداعا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت”.

يذكر أن كوثر هيكل كتبت سيناريو أفلام منها “العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائما، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم” ومسلسلات “علي نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص”.